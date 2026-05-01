قالت مجموعة صوملك اليوم الجمعة إن أعمال صيانة على شبكة نقل الكهرباء ستُجرى خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو ، ما قد يؤدي إلى انقطاعات جزئية ومؤقتة في التيار بالعاصمة نواكشوط ومناطق مجاورة.

وأضافت الشركة في بيان أن الأشغال ستشمل البنية التحتية التابعة لـمنظمة استثمار نهر السنغال عبر فرعها في موريتانيا، بما في ذلك خط الجهد العالي الرابط بين نواكشوط وروصو، وتهدف إلى “ضمان استقرار الشبكة وتأمين تزويد الكهرباء”.

وأوضحت صوملك أن عمليات الصيانة ستتطلب إيقاف تشغيل بعض المحطات الفرعية بشكل كامل، مع تحويل الإمدادات إلى خطوط نقل بديلة، وهو ما قد يتسبب في “انقطاعات محدودة ومؤقتة” في بعض الفترات.

كما أشارت إلى أن خط الجهد العالي الرابط بين نواكشوط وازويرات سيخضع لعملية ربط بالشبكة الوطنية، ما يستدعي قطعاً مؤقتاً للتيار لضمان سير الأعمال.

وذكرت الشركة أن البرنامج يشمل إيقاف محطة تابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال في نواكشوط خلال عطلة نهاية الأسبوع 2 و3 مايو، على أن يتم تزويد بعض الأحياء عبر خطوط بديلة، قبل تنفيذ عمليات توقف إضافية في 9 و10 مايو تشمل محطات تحويل رئيسية، وربط شبكة نواكشوط بالشبكة الكهربائية الإقليمية.

وأضافت أن المرحلة الأخيرة من الصيانة، في عطلة نهاية الأسبوع 16 و17 مايو، ستتضمن إيقافاً كاملاً لمحطة بجهد 225 كيلوفولت، مع إخراج خط روصو من الخدمة لعدة أسابيع، باستثناء فترة محددة خلال منتصف الشهر.

وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين عن أي إزعاج قد ينجم عن هذه الأعمال، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية.