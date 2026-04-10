اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا” الحكم الدولي الموريتاني دحان بيده، ضمن قائمة الحكام المعتمدين لإدارة مباريات كأس العالم فيفا 2026، في خطوة تعد إنجازًا تاريخيًا للتحكيم الموريتاني.

وبعد الإعلان عن اختيار دحان ضمن قائمة حكام المونديال، قالت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، إن “هذا الاختيار يعد تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة للحكم دحان بيده، كما يعكس مستوى الالتزام والانضباط الذي يتمتع به، إلى جانب التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التحكيم في موريتانيا على الساحة الدولية”.

وتقدمت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بأحر التهاني للحكم الدولي، معتبرةً أن هذا التعيين يعزز حضور الكفاءات الموريتانية في أكبر المحافل الكروية العالمية، ومتمنيةً له التوفيق والنجاح في هذا الموعد الرياضي البارز.