توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بوجود منخفض حراري على جنوب غرب وغرب موريتانيا، ما سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بهذه المناطق.

وقالت الهيئة إن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، مع تأثر الرؤية بفعل الأتربة على ولايات إنشيري وداخلت نواذيبو وآدرار وتكانت.

وأضافت أن جنوب الحوض الغربي وجنوب العصابة وكيدي ماغه والبراكنة قد تشهد تساقطات مطرية خفيفة خلال الساعات المقبلة.

وفي نواكشوط، توقعت الهيئة أن تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، مع رؤية متأثرة بالأتربة، بينما ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.