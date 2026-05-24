أدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، زيارة لمنجم تازيازت، حيث اطلعت على ظروف العمل ومعايير السلامة المعتمدة داخل الموقع، رفقة وفد ضم مسؤولين إداريين ومنتخبين محليين وممثلين عن قطاعات العمل والصحة.

وقالت شركة “كينروس تازيازت”، في بيان صحفي صادر السبت، إن الزيارة تدخل ضمن التزامها بالحوار مع السلطات العمومية وتعزيز معايير العمل والصحة والسلامة.

وشمل برنامج الزيارة جولة داخل المنشآت المعدنية ووحدات صيانة المعدات الثقيلة، إضافة إلى زيارة العيادة الصحية وثكنة الإطفاء وبعض المرافق المخصصة للعمال، كما عقد الوفد اجتماعا مع مناديب العمال لبحث قضايا الحوار الاجتماعي.

وأضافت الشركة أن الزيارة اختُتمت بعرض حول برامج الرفاه والبيئة والطاقة داخل “الفضاء الأخضر”، تخلله نشاط لغرس الأشجار، مؤكدة مواصلة العمل على تحسين ظروف التشغيل وتعزيز معايير السلامة في موريتانيا.