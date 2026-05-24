أعلن رئيس البرلمان السنغالي المالك اندياي استقالته من منصبه، مؤكدا أن القرار جاء بعد “تفكير عميق” وبدافع الحفاظ على “المصلحة العليا للبلاد”.

وقال اندياي في بيان نشره على “فيسبوك”، إنه اتخذ القرار “بروح المسؤولية وحس الدولة”، مشددا على أن الاستقالة تعكس “قناعته بالمؤسسات والمسؤولية العامة”.

وأضاف النائب أنه عمل منذ انتخابه على رأس الجمعية الوطنية على “تعزيز الشفافية والرقابة وتحديث المؤسسة البرلمانية”، مشيدا بما وصفه بدور النواب والإدارة البرلمانية في دعم عمله.

وشكر نداي نواب الأغلبية والمعارضة وأعضاء مكتبه الإداري والشعب السنغالي، كما وجه الشكر إلى حزب باستيف الذي ترشح باسمه، قائلا إن دعم الحزب وأنصاره شكل “مصدر قوة ومسؤولية” بالنسبة له.

وأكد تمسكه بـ”استقرار المؤسسات والحوار الجمهوري والسلم الأهلي والوحدة الوطنية”، مضيفا أنه سيواصل العمل في خدمة الديمقراطية والبلاد.