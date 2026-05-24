أعلن الجيش في مالي تنفيذ ضربة جوية وصفها بـ«الناجحة» استهدفت مجموعة مسلحة في منطقة كوليكورو، شمال غربي العاصمة باماكو.

وقال بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية إن وسائل الاستطلاع الجوي رصدت تجمعاً لعناصر مسلحة على متن دراجات نارية، قبل أن يتم تنفيذ ضربات جوية على الموقع.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن «تحييد عدة عشرات من المسلحين» وتدمير كامل لوسائلهم اللوجستية، دون تقديم حصيلة دقيقة أو تفاصيل إضافية عن طبيعة الاستهداف.

وأشار الجيش إلى أن عمليات الاستطلاع والمتابعة لا تزال متواصلة في المنطقة.