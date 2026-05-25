تسجل أسواق مدينة كيدال شمال مالي استقرارا نسبيا في اسعار المواد الاساسية والمحروقات رغم الاضطرابات الامنية الاخيرة في المدينة ومع اقتراب عيد الاضحى

وبلغ سعر الحليب 3050 فرنك سيفا فيما استقر سعر كيس الارز 25 كلغ عند 10600 فرنك والسميد عند 10000 فرنك لنفس الوزن وفق اسعار متداولة في الاسواق المحلية

وسجل زيت الطهي 5 لترات 5500 فرنك سيفا فيما بلغ سعر السكر 600 فرنك للكيلوغرام والشاي الاخضر 500 فرنك لعلبة 25 غراما

وفي قطاع المحروقات بلغ سعر 20 لترا من الديزل 10000 فرنك سيفا مقابل 15000 فرنك للبنزين فيما استقر سعر غاز الطهي عند 10000 فرنك

وفي سوق المواشي بلغ متوسط سعر الاضحية نحو 150 الف فرنك سيفا مع استمرار الاقبال مع اقتراب العيد

ويقول تجار ومستهلكون ان الاسعار قد تشهد ارتفاعا خلال الايام المقبلة بفعل اضطراب حركة النقل والتموين عقب الاحداث الامنية الاخيرة