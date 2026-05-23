أثار نائب سنغالي مقرب من الوزير الأول المقال عثمان سونكو مزيدا من الجدل حول خلفيات قرار الرئيس باسيرو ديوماي فاي إقالة حكومته، مؤكدا أن الخلاف بين الرجلين تفاقم بسبب ملف الأموال السياسية المخصصة للرئاسة.

وقال الشيخ بارا اندياي، النائب عن حزب “باستيف”، إن تصريحات أدلى بها سونكو أمام البرلمان بشأن استخدام الرئاسة المال العام أثارت غضب الرئيس.

وأضاف أن سونكو كان قد طالب بوقف ما وصفه بتوزيع أموال دافعي الضرائب من هذا الصندوق، ودعا إلى سحب مخصصات الصندوق السياسي للرئاسة.

وأوضح اندياي أن سونكو وجه طلبا للرئيس لإلغاء مخصصات مالية تقدر بنحو 1.7 مليار فرنك إفريقي، لكنه لم يتلق ردا، مشددا على أن فاي طلب منه الانتظار قبل أن تتطور الخلافات لاحقا.

وكانت الرئاسة السنغالية قد أعلنت مساء الجمعة إقالة سونكو من منصبه، في خطوة أنهت شراكة سياسية قادت الرجلين إلى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

واتهم النائب السنغالي الرئيس فاي بالتسرع في اتخاذ القرار الذي جاء عقب تصريحات سونكو الأخيرة داخل الجمعية الوطنية، معتبرا أن الخلاف بين الطرفين كان قائما منذ فترة.

ورغم انتقاده للإقالة، قال اندياي إن خروج سونكو من رئاسة الحكومة قد يمنحه هامشا أوسع للتحرك السياسي، مشيرا إبى أن الوزير الأول المقال “دفع ثمن تمسكه بالوعود التي قُدمت للشعب السنغالي”، وفق تعبيره.