أفاد مراسل صحراء ميديا في باسكنو أن مدينة باسكنو تعاني منذ أيام أزمة حادة في الوقود، تسببت في طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية أمام محطات التزوّد، وسط ازدحام واستياء في صفوف السكان.

وقال مواطنون إن ساعات الانتظار أصبحت جزءاً من روتينهم اليومي، في ظل نقص الكميات المتوفرة لدى محطات الوقود، ما أدى إلى تعطّل تنقل عدد كبير من مستخدمي الدراجات النارية التي تُعد وسيلة النقل الأساسية داخل المدينة.

وأضاف مواطنون أن الأزمة تفاقمت مع تزايد الضغط على المحطات القليلة العاملة، دون تسجيل أي تحسن في الإمدادات خلال الأيام الأخيرة.

ودعا سكان المدينة السلطات الوطنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الأزمة وضمان انتظام تزويد المحروقات.