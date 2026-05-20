صحراء ميديا: ازويرات

قالت مصادر خاصة لـ«صحراء ميديا» إن الأشخاص المشتبه في تورطهم في عملية سطو استهدفت سيارة محمّلة بشحنة من الذهب كانت في طريقها إلى مدينة ازويرات، سلموا انفسهم للدرك بعد أن اكتشف هوياتهم خلال التحقيقات.

وأضافت المصادر أن المشتبه بهم في حادث إطلاق النار على سيارة رباعية الدفع ومصادرة كمية من الذهب تُقدّر بنحو 3 كيلوغرامات و150 غراما، سلموا أنفسهم صباح اليوم إلى عناصر الدرك الوطني.

وبحسب مصادر ميدانية نقلها مراسل «صحراء ميديا» في ازويرات، فإن مجريات التحقيق مع سائق السيارة المستهدفة عرفت تطورا جديدا، حيث أوضح، ردا على سؤال حول سبب تخفيفه سرعة السيارة قبيل الحادث وأثناءه، أنه كان يعرف أحد الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة المهاجمة، مشيرا إلى أنه ابن عمه.

وأفادت المصادر ذاتها أن أحد العاملين في مجال التعدين الأهلي تواصل مع أحد المشتبه بهم عبر تطبيق «واتساب»، وأبلغه بأن السائق كشف عن هويته للمحققين، ما دفعه إلى التوجه مباشرة إلى عناصر الدرك الوطني وتسليم نفسه.

ولم يتسن حتى الآن التأكد مما إذا كان المشتبه بهما قد أعادا كمية الذهب التي صودرت خلال الحادث.