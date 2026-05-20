قال وزير الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية، محمد ولد خالد، إن استهلاك المحروقات سجل تراجعا ملحوظا خلال شهر أبريل الماضي، خاصة في المناطق الحدودية، حيث بلغ الانخفاض نحو 34 بالمائة مقارنة بشهر مارس.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذا التراجع يعود أساسا إلى الجهود الأمنية والإدارية المبذولة لمكافحة تهريب المحروقات، وهو ما انعكس على مستويات الاستهلاك بالمناطق الحدودية التي شهدت انخفاضا يقارب 40 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف أن التراجع العام في الاستهلاك على المستوى الوطني لا يرتبط فقط بإجراءات مكافحة التهريب، بل يعود أيضا إلى عدة عوامل أخرى، من بينها تطبيق إجراءات حظر التجول، إضافة إلى تنامي وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الوقود، خصوصا في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الأسعار المحلية للمحروقات، رغم الزيادات الأخيرة، ما تزال أقل بكثير من مستويات الأسعار المسجلة دوليا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على التخفيف من انعكاسات تقلبات السوق العالمية على المواطنين.