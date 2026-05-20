تعرضت سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة “آجيبكو”، الليلة، لهجوم مسلح على الطريق الرابط بين منطقتي اصفاريات وامهودات بولاية تيرس زمور شمال موريتانيا، ما أسفر عن الاستيلاء على كمية معتبرة من الذهب كانت على متنها.

وبحسب مصادر لمراسل صحراء ميديا، فقد أطلق مجهولون وابلا من الرصاص على السيارة، ما أدى إلى إعطاب عجلاتها وإجبار ركابها على التوقف، قبل أن يعمد المهاجمون إلى مصادرة شحنة الذهب التي كانت تمثل إنتاج أحد مصانع الشركة في اصفاريات.

وكانت السيارة تقل مدير الشركة وعددا من العاملين في وكالة معادن موريتانيا، إضافة إلى السائق، أثناء توجههم إلى مدينة ازويرات.

ولاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة عقب تنفيذ العملية، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف ركاب السيارة.

وتأتي هذه الحادثة في منطقة تشهد نشاطا مكثفا لعمليات التعدين الأهلي والصناعي، وسط مطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية على الطرق المؤدية إلى مواقع إنتاج الذهب.