أعلنت الشرطة السنغالية عن ضبط كمية كبيرة من المتفجرات المهربة على الحدود مع مالي، خلال عملية ليلية استهدفت شبكات التهريب المرتبطة بأنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب.

وقالت عناصر فرقة شرطة الحدود في ديابوغو التابعة للمفوضية الخاصة في كيديرا شرق السنغال إنها صادرت في ليلة 16 إلى 17 مايو حوالي 660 من المتفجرات و1000 متر من الأسلاك التفجيرية، خلال عملية لمكافحة التهريب عبر الحدود.

وأوضحت الشرطة أن العملية نُفذت عند الساعة 03:30 صباحًا عند نقطة أمنية، حيث تم اعتراض شحنتين تحتويان على مواد متفجرة وأسلاك تفجيرية مخبأة داخل أكياس.

وأضافت أن سائق الشحنة، وهو أجنبي الجنسية، كان يسلك مسارًا غير رسمي يستخدم عادة من قبل المارة والدراجات النارية، قبل أن يفرّ عند ملاحظته وجود عناصر الشرطة، تاركًا خلفه دراجته النارية وشحنة المتفجرات، ثم فرّ إلى داخل الأراضي المالية عبر أحد فروع النهر.

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت المواد المتفجرة موجهة إلى قرية ديابوغو، حيث يُشتبه في استخدامها في عمليات تفجير باطن الأرض ضمن أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب.

وأكدت الشرطة أنه تم حجز المواد المضبوطة والدراجة النارية لدى مركزها، فيما تتواصل عمليات البحث لتوقيف المشتبه به.