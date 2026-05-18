أعلنت الشرطة السنغالية إحباط محاولة لتهريب شحنة متفجرات قرب الحدود مع مالي، خلال عملية نفذتها شرطة الحدود التابعة للمفوضية الخاصة في كيديرا.

وقالت الشرطة، في بيان، إن العملية جرت ليل السبت/الأحد عند نقطة مراقبة في ديابوغو، وأسفرت عن مصادرة 660 عودا من المتفجرات و1000 متر من الحبل المتفجر.

وأضافت أن ناقل الشحنة، وهو أجنبي الجنسية، فر نحو الأراضي المالية بعد رصد عناصر الشرطة، تاركا دراجته النارية والبضاعة في المكان.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المواد المصادرة كانت موجهة إلى قرية ديابوغو لاستخدامها في أنشطة التنقيب الأهلي غير القانوني عن الذهب.

وأكدت الشرطة السنغالية أن التحقيقات ما تزال متواصلة، داعية السكان إلى الإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بتهريب المواد المحظورة.