أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أن أبو بلال المينوكي، الذي يُعدّ نائب زعيم تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية على مستوى العالم، قُتل في عملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات الولايات المتحدة وقوات نيجيريا.

وقال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، إن العملية كانت “دقيقة ومعقدة” واستهدفت ما وصفه بـ”أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم”، مضيفا أن القوات الأميركية والنيجيرية “نفذت المهمة بنجاح كامل”، دون الكشف عن موقع الضربة.

من جانبه، وصف الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو العملية بأنها “مثال مهم للتعاون الفعال في مكافحة الإرهاب”، مشيرا في بيان نشره على منصة “إكس” إلى أن التقييمات الأولية تؤكد مقتل المينوكي، المعروف أيضا باسم أبو ماينوكي، إلى جانب عدد من مساعديه خلال ضربة استهدفت موقعه في منطقة حوض بحيرة تشاد.

وأوضح تينوبو أن القوات النيجيرية عملت بشكل وثيق مع نظيرتها الأميركية في “عملية جريئة مشتركة” وجهت، بحسب تعبيره، ضربة قوية لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب بيانات فيدرالية أميركية، كان المينوكي، وهو نيجيري الجنسية، قد أُدرج عام 2023 على قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص” خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وقال ترامب، الذي سبق أن اتهم نيجيريا بعدم حماية المسيحيين من هجمات المتشددين في الشمال الغربي، إنه يشكر الحكومة النيجيرية على تعاونها في تنفيذ العملية.

من جانبها، تؤكد نيجيريا أنها لا تميز بين المواطنين على أساس الدين، وتقول إن قواتها تستهدف الجماعات المسلحة التي تهاجم المدنيين من المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت في ديسمبر/كانون الأول ضربات ضد مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة في نيجيريا، كما نشرت لاحقا طائرات مسيّرة ونحو 200 جندي لتقديم الدعم التدريبي والاستخباري للجيش النيجيري في مواجهة تمدد جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة والقاعدة في منطقة غرب أفريقيا.