دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تسريع تحديث القوات المسلحة الملكية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأمن السيبراني، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية.

وقال الملك، في أمر يومي وُجه الخميس إلى الضباط وضباط الصف والجنود، إن تطوير القدرات الدفاعية يمثل «أولوية كبرى» للمغرب، مشدداً على ضرورة مواصلة تحديث المؤسسة العسكرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل تسارع التحولات التكنولوجية في المجالات العسكرية والأمنية على المستوى الدولي، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الجيوش الحديثة.

وأكد العاهل المغربي أهمية تنفيذ البرامج العلمية الحديثة المعتمدة في مجالات البحث العلمي والتقني والتطبيقي، إلى جانب تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية وحماية البنى التحتية المعلوماتية.

كما شدد على ضرورة تعزيز التكامل العملياتي بين مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية بهدف رفع الجاهزية وتحسين القدرة على مواجهة التحديات الأمنية، في إطار استراتيجية تحديث المنظومة العسكرية المغربية وتطوير الكفاءات البشرية من خلال التكوين والتأطير.

وعلى الصعيد الإنساني، أشاد الملك بالتدخلات التي نفذتها القوات المسلحة خلال الفيضانات التي شهدتها مناطق غرب وشمال المغرب، خصوصاً في منطقة الغرب ومدينة القصر الكبير، حيث شاركت الوحدات العسكرية في عمليات الإجلاء والإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين.

وأشار كذلك إلى نشر مستشفيات عسكرية ميدانية في عدد من الأقاليم الجبلية المتضررة من الاضطرابات المناخية، بينها أزيلال والحوز وميدلت، بالتنسيق مع الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.

وفي الجانب الاجتماعي، أعلن الملك استمرار البرامج الموجهة للعسكريين العاملين والمتقاعدين، موضحاً أنه أصدر تعليماته لإنشاء وتجديد مستشفيات عسكرية في الرباط ومكناس والرشيدية والعيون.

كما كشف عن إطلاق برنامج إضافي لبناء 60 ألف وحدة سكنية لفائدة العسكريين خلال خمس سنوات، بمعدل 12 ألف وحدة سنوياً، عبر وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.