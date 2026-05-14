قال النائب سيد الأمين ولد أميمه إن النظام الحالي “لم يمنح ساحات عمومية ولا بنوكا”، معتبرا أن منح الساحات العمومية جرى خلال “الأنظمة السابقة”.

وأضاف ولد أميمه، خلال مداخلته مساء الأربعاء في جلسة مساءلة وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بالبرلمان، أن موريتانيا تتجه نحو “إصلاح عقاري” عبر مشاريع رقمنة جديدة ستسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالوثائق العقارية للمواطنين.

وأوضح أن البلاد انتقلت من مرحلة كانت فيها بطاقات التعريف وجوازات السفر تُحرر يدويا إلى مشاريع رقمية أطلقت في عهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، من بينها تطبيق “هويتي”.

وأشار إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق برامج رقمية جديدة في المجال العقاري “بنفس مواصفات هويتي”، إضافة إلى مشاريع أخرى بينها “محافظ” و”عقار”.

ودعا النائب إلى دعم المشاريع التي تخدم المواطنين، قائلا إن الموالاة والمعارضة مطالبتان بـ”عدم إيهام الموريتانيين بغير الحقيقة” عند تنفيذ مشاريع لصالحهم، وفق تعبيره.