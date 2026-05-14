الخميس, 14 مايو
الأرصاد الجوية تتوقع أتربة ورياح على مناطق واسعة من موريتانيا

محمد الهادي
عاصفة ترابية تتسبب في تدني مستوى الرؤية بأحد شوارع نواكشوط (أرشيف).

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، هبوب رياح وأتربة على مناطق واسعة من موريتانيا يومي الجمعة والسبت.

وقالت الهيئة، في نشرتها الجوية، إن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة السرعة، وقوية محليًا، شمالية إلى شمالية غربية على شمال وغرب ووسط وجنوب غرب البلاد.

وأضافت أن الرؤية ستتأثر بفعل الأتربة على ولايات أدرار وإنشيري وداخلت نواذيبو واترارزة، بما في ذلك نواكشوط، إضافة إلى الحوضين.

وأشارت الهيئة إلى أن السماء ستكون صافية إلى قليلة الغيوم على عموم البلاد.

وبخصوص مدينة نواكشوط، توقعت الهيئة هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة شمالية إلى شمالية غربية، مع تأثر الرؤية بفعل الأتربة، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

