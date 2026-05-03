وزعت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، البطاقات الصحفية على عدد من الإعلاميين، في خطوة قالت إنها تندرج ضمن جهود تنظيم المهنة وتعزيز احترافيتها، وذلك خلال فعاليات تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة.

جاء ذلك على هامش حفل نظمته وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار “إعلام مهني قريب من المواطن في خدمة المواطنة وثقافة السلم”.

وقال الوزير الحسين ولد مدو، إن اليوم العالمي لحرية الصحافة يمثل “محطة سنوية للتأمل في واقع الإعلام”، مؤكداً أن للصحافة دوراً محورياً في ترسيخ الديمقراطية وصيانة الحريات وضمان حق المواطنين في الحصول على معلومات موثوقة.

وأضاف أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شدد، في رسالة بهذه المناسبة، على أهمية الصحافة في “بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وملتزم بواجباته”، مشيراً إلى أن حرية التعبير تظل خياراً ثابتاً ضمن المشروع الوطني، تعمل الحكومة على ترجمته إلى إصلاحات عملية في قطاع الإعلام.

وأشار ولد مدو إلى أن هذه الجهود ساهمت في تصدر موريتانيا للدول العربية في مؤشرات حرية الصحافة، وتعزيز موقعها على المستوى الإفريقي، إلى جانب مواصلة إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي ودعم المؤسسات الإعلامية وتوسيع خدمات الإعلام العمومي.

كما أعلن اكتمال تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، وهو ملف ظل عالقاً لسنوات، قائلاً إن معالجته تمت “بإرادة واضحة وإنصاف مستحق”.

وشهدت الفعاليات تنظيم ندوات تناولت أخلاقيات المهنة والإصلاحات القانونية وقضايا تمويل المؤسسات الإعلامية، وسط دعوات لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع.