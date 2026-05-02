أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها رصدت، خلال الفترة ما بين 13 من الشهر الماضي و2 من الشهر الجاري، 19 حالة تعاني من أعراض التهاب اللوزتين في مدينة أكجوجت (شمال البلاد)، وهي أعراض قد تتشابه سريريًا مع عدة أمراض، من بينها الدفتيريا.

وفي إيجاز نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أوضحت أنها سجلت خلال الأسبوع المنصرم 10 حالات تماثلت للشفاء، فيما تم تحويل حالتين، كإجراء احترازي، إلى نواكشوط لمزيد من التكفل في مؤسسات استشفائية متخصصة.

وأضافت أن 7 حالات لا تزال قيد المتابعة والتكفل على مستوى مركز استطباب أكجوجت.

وأكدت الوزارة أنه، حتى لحظة إصدار البيان، لم تُسجل أي حالة وفاة، مشددة على أن الوضعية تحت السيطرة.