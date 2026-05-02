نفى الجيش الموريتاني، السبت، صحة معلومات متداولة على بعض الوسائط الرقمية، تحدثت عن تسلل مزعوم لمسلحين عبر الحدود الوطنية، مؤكدًا أنها غير دقيقة ومضللة.

وقال الجيش في بيان إن هذه المعلومات “تندرج ضمن محاولة واضحة للتضليل” تهدف إلى بث البلبلة والنيل من مصداقية القوات المسلحة.

وأضاف الجيش أن موريتانيا تمارس سيطرة كاملة ودائمة على كامل ترابها، لا سيما في المناطق الحدودية، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي نشاط معادٍ.

وأكد أن القوات المسلحة في حالة يقظة عالية وعلى أهبة الاستعداد، وتواصل مهام المراقبة والتأمين والدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني، مع استعدادها للتصدي لأي تطور محتمل.

كما حذر من تداول أو ترويج هذه المعلومات، داعيًا إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية في التعامل مع المعطيات ذات الطابع الأمني.