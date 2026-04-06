افتتحت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، سكنين داخليين مخصصين لتلاميذ مرحلتي الإعدادية والثانوية في مقاطعتي أوجفت بولاية آدرار وبوصطيلة بولاية الحوض الشرقي، بطاقة استيعابية تبلغ 150 تلميذًا لكل منهما.

وبحسب وزارة التربية، فإن المشروع يسعى إلى تعزيز الولوج إلى التعليم وتحسين ظروف التمدرس، ونُفذ بشراكة بين وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر) ومفوضية الأمن الغذائي.

ويوفر السكنان خدمات الإيواء والإطعام، إلى جانب تنظيم دروس تقوية في مواد الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء والتربية الإسلامية، حيث انطلقت هذه الدروس مع بدء تشغيل المنشأتين.