قال المدير العام لشركة تنمية البنى التحتية الرقمية (SDIN)، وعضو المجلس السياسي لحزب الإنصاف، محمد الغالي ولد المعيوف، إن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية تمثل «خيارًا استباقيًا» للتعامل مع التحديات الدولية الراهنة، خاصة في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال مهرجان تحسيسي نظمه حزب الإنصاف في مقاطعة لكصر، خُصص لشرح أهمية التدابير الحكومية في ظل الظرف الاقتصادي الدولي.

وأوضح ولد المعيوف أن التحولات الدولية الراهنة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، مشيرًا إلى أن برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ساهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني والحد من آثار الأزمات الخارجية.

كما أشاد بالإجراءات التي وصفها بالسيادية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق الدعم الموجه للأسر المسجلة ضمن السجل الاجتماعي، معتبرًا أنها ستسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقال إن البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، من بينها تدخلات وكالة “تآزر”، وصندوق “كناس”، ومخصصات السجل الاجتماعي، شكلت أدوات عملية لامتصاص الصدمات المحتملة، ووفرت شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر تأثرًا.

ودعا مناضلي الحزب إلى الانخراط في الجهود التحسيسية، والتحلي بروح المسؤولية، بما يضمن دعم الإجراءات المتخذة والتخفيف من تداعيات الأزمة، حفاظًا على المصلحة العامة.