قال حزب “تجديد الحركة الديمقراطية” (تحدي) إن رئيسه يعقوب لمرابط يتلقى الرعاية الطبية تحت المراقبة بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك عقب وقفة نظمها الحزب في العاصمة نواكشوط.

واتهم الحزب في بيان السلطات باستخدام القوة ضد من وصفهم بمشاركين سلميين في الوقفة، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً للحق في التعبير.

وأضاف أن قوات الأمن فرضت، بحسب البيان، طوقاً على المستشفى الوطني عقب دخول لمرابط لتلقي العلاج، قبل نقله لاحقاً إلى عيادة أخرى، واعتبر ذلك “عسكرة” للمؤسسات الصحية وترهيباً للطواقم الطبية والمرضى.

وقال الحزب إن الحالة الصحية لرئيسه شهدت “تحسناً طفيفاً”، لكنه ما يزال تحت المتابعة الطبية ويحتاج إلى مزيد من الرعاية.

كما أعرب عن شكره لمواطنين وحقوقيين وأحزاب سياسية قال إنها أبدت تضامناً مع رئيس الحزب، دون تقديم تفاصيل.

وأكد البيان تمسك الحزب بمواصلة نشاطه السياسي السلمي، محملاً السلطات مسؤولية سلامة رئيسه وكافة المصابين والموقوفين.