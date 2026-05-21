الخميس, 21 مايو
موريتانيا تستدعي السفير المالي احتجاجا على أحداث أمام سفارتها في باماكو

أحمد بدي

أبلغت الحكومة الموريتانية، مساء الخميس، سفير جمهورية مالي المعتمد لدى نواكشوط باكاري دومبيا احتجاجها على خلفية ما قالت إنها أحداث شهدتها السفارة الموريتانية في العاصمة المالية باماكو في وقت سابق من اليوم.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان، إن الوزير محمد سالم ولد مرزوك استدعى السفير المالي وأبلغه “رفض موريتانيا القاطع لمثل هذه التصرفات”، مؤكدا ضرورة احترام البعثات الدبلوماسية والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل بين البلدين، إضافة إلى التقيد بالاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأضاف البيان أن اللقاء جرى مساء الخميس بمقر الوزارة في نواكشوط، بحضور المدير العام للتعاون الثنائي محمد الحنشي الكتاب.

وكان متظاهرون قد تجمعوا في وقت سابق أمام السفارة الموريتانية في باماكو، حيث سلموا رسالة إلى القائم بالأعمال، وفق ما أفاد به مصدر مطلع

