قرر مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية قرر تحديد جلسة مساءلة لوزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين يوم 18 يونيو المقبل.

وقال مصدر “لصحراء ميديا” أن النائبين كادياتا مالك جالو والمامي إلو با تقدما بسؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش إلى وزير الداخلية، يتعلقان بملف الإحصاء.

وستعقد الجلسة البرلمانية المخصصة لمساءلة الوزير عند الساعة العاشرة صباحا، ضمن برنامج جلسات عامة أقره مؤتمر الرؤساء خلال اجتماع عقد الخميس برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمبه مكت.

كما قرر المؤتمر خلال الاجتماع إحالة مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، تمهيدا لدراسته قبل عرضه على جلسة عامة مبرمجة يوم 12 يونيو/حزيران المقبل للتصويت عليه.