وصلت اليوم الأربعاء إلى سيراليون أول دفعة من المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة الامريكية، في إطار اتفاق بين واشنطن فريتاون.

وكان وزير الخارجية السيراليوني تيموثي كابا، كشف في وقت سابق أن الرحلة الأولى من المرحلين، التي حطت اليوم، تحمل 25 شخصا من السنغال ونيجيريا وغانا وغينيا.

ووفقا للوزير السيراليوني، فإن فريتاون ستستقبل 300 مرحل سنويا، وفقا للاتفاق مع واشنطن.

وينص الاتفاق على أن تستقبل السيراليون 25 شخصا من جنسيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كحد أقصى شهريا.

ومنذ بدء تنفيذ سياساتها بترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، اتفقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدة دول أفريقية وآسيوية لاستقبال مرحلين رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، ورفضوا هم العودة الطوعية اليها، وذلك بشكل مؤقت في انتظار انهاء اجراءات اعادة ترحليهم.

ولم تكشف السلطات في السيراليون عن تفاصيل الاتفاق، لكن اتفاقيات واشنطن بشأن ترحيل المهاجرين، غالبا ما ترتبط بمنح ومساعدات مالية، أو دعم دبلوماسي.

وتحدثت وسائل إعلام محلية في السيراليون عن مساعدة بقيمة 1.5 مليون دولار، كدعم من واشنطن لفريتاون لاستقبال المهاجرين المرحلين.