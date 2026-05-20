أدرجت المنظمة البحرية الدولية موريتانيا ضمن «اللائحة البيضاء»، الخاصة بالدول المطبقة لمعايير الاتفاقية الدولية لتدريب وإجازة وخِفارة الملاحين.

وقالت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، في بيان اليوم الأربعاء إن هذا الإدراج يؤكد التزام موريتانيا بالمعايير الدولية المعتمدة في مجالات تكوين البحارة، وتقييم الكفاءات، وإصدار الشهادات البحرية، إضافة إلى أنظمة الرقابة وضمان الجودة المعمول بها في القطاع البحري.

وأضاف البيان أن هذا الاعتراف يشكل محطة بارزة تعكس ما تحقق من تقدم على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية، في إطار مسار تحديث القطاع البحري وتعزيز الحوكمة البحرية والسيادة الوطنية على المياه الإقليمية، من خلال إنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية.

وأكدت الوكالة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تطوير القطاع البحري ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما ينسجم مع السياسات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاعات الحيوية.

وأشار البيان إلى أن إدراج موريتانيا ضمن «اللائحة البيضاء» سيفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات البحرية الوطنية للولوج إلى سوق العمل البحري الدولي، خاصة في مجالات النقل البحري، والخدمات البحرية المتخصصة، والعمل على المنصات النفطية، إضافة إلى الصيد في المياه الأجنبية والأنشطة المرتبطة بقطاع النفط والغاز.

وفي السياق ذاته، أبرزت الوكالة الدور الذي تضطلع به الأكاديمية البحرية في تعزيز التكوين البحري الوطني، من خلال برامج تدريبية تتماشى مع المعايير الدولية، وتسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجالي التكوين والتدريب العملي.