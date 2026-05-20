أعلن وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، الثلاثاء، أن الحكومة تتجه عبر مشروع قانون جديد، إلى إنشاء وكالة وطنية للهيدروجين الأخضر وصندوق للهيدروجين والنمو الأخضر.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار مؤسسي لتطوير وتنظيم شعبة الهيدروجين الأخضر في البلاد.

وأوضح أن الوكالة المقترحة ستتمتع بالاستقلالية المالية والصلاحيات اللازمة لتأطير القطاع، وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، ومواكبة تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة.

وأكد ولد خالد أن موريتانيا تمتلك مقومات تؤهلها للعب دور محوري في أسواق الطاقة النظيفة، من بينها موارد كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، وموقع استراتيجي على الواجهة الأطلسية، إضافة إلى شبكة شراكات دولية متنامية.