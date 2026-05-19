أدان السفير الأمريكي لدى المغرب ديوك بوكان «أعمال العنف الأخيرة» التي نفذتها البوليساريو، مجددا تأكيد دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، في سياق ضغط دبلوماسي متزايد عليها.

وقالت الولايات المتحدة، في لهجة أكثر تشددا تجاه جبهة البوليساريو، إن السفير الأمريكي في الرباط ديوك بوكان ندد علنا بـ«الهجمات التي نفذتها البوليساريو، داعيا إلى مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وفي رسالة نشرها عقب لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) ألكسندر إيفانكو، قال الدبلوماسي الأمريكي إن «العنف الأخير للبوليساريو أثار إدانة دولية بالإجماع»، مضيفا أن رفض الحركة «الانخراط بجدية في مستقبل الشعب الصحراوي يهدد التقدم المحرز»، مؤكدا أن الولايات المتحدة «مصممة على العمل من أجل السلام عبر مقترح الحكم الذاتي المغربي».

وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من هجوم أعلنت البوليساريو مسؤوليتها عنه قرب مدينة السمارة في الصحراء المغربية، حيث قالت السلطات المغربية إن انفجارات وقعت في 5 مايو وأسفرت عن إصابة امرأة نُقلت إلى مستشفى إقليمي.

وكانت واشنطن قد أدانت في وقت سابق هذا الهجوم عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، معتبرة أن «مثل هذه الأعمال العنيفة تهدد الاستقرار الإقليمي والتقدم المحرز نحو السلام».

كما أكدت الولايات المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد في عام 2025، يعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا جديا وواقعيا لحل سياسي دائم.