باشرت مؤسسة أشغال صيانة الطرق في موريتانيا عمليات لإزاحة الرمال والأتربة عن عدد من المحاور الوطنية، عقب العاصفة الرملية التي شهدتها مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت به المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها عبأت أكثر من 30 آلية ومعدة للتدخل، من بينها 20 جرافة تحميل و5 شاحنات نقل آليات و5 صهاريج، إضافة إلى معدات ووسائل لوجستية أخرى.

وأضافت أن التدخلات شملت طريق نواكشوط–نواذيبو، الذي خُصص له العدد الأكبر من المعدات، إلى جانب محاور نواكشوط–بوتلميت، أطار–تجكجة، نواكشوط–روصو، نواكشوط–أطار، ولعيون–جكني، إضافة إلى طرق فرعية تربط نواذيبو بكل من النشاب ومامغار.

وأكدت المؤسسة أن فرقها تواصل العمل في الميدان لإعادة فتح الطرق أمام حركة المرور، في وقت لا تزال فيه آثار العاصفة الرملية مستمرة رغم تراجع حدتها.