أمرت السلطات الموريتانية في مدينة ازويرات اليوم الجمعة، بإخلاء جميع مناطق التنقيب الواقعة في نطاق يقل عن 10 كيلومترات من الحدود.

جاء ذلك خلال زيارة أداها والي تيرس زمور اسحاق دمبا كوريرا، وقائد المنطقة العسكرية الثانية العقيد الشيخ ولد سيد بوي، إلى مقالع الذهب التابعة لمدينة بير أم اكرين شمال البلاد.

ووفق ما أفاد به مراسل “صحراء ميديا” في ازويرات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها “السلطات لمنع التنقيب داخل البلدان المجاورة والحد من تجاوز الحدود بطرق غير شرعية”.

وأضاف المراسل أن عدداً من المنقبين عبّروا عن عدم رضاهم عن القرار، مطالبين بمنحهم مهلة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر لتمكينهم من نقل آلياتهم الثقيلة من المنطقة بشكل سلس.

ومن المنتظر أن تشمل جولة المسؤولين الإداري والعسكري عدداً من المناطق الحدودية، من بينها منطقة “ازكوله” التي تعد من أبرز مناطق التنقيب في شمال موريتانيا.