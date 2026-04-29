أقرت الحكومة الموريتانية مشروعي مرسومين يقضيان بمنح رخص استغلال رقم 3725C و3818C2 و3819C2 لمواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت، لصالح شركة MAURIMINE SA وعدد من الشركات الأخرى.

وبحسب نص المشروعين، تشمل الرخص الرخصة رقم 3725C لصالح شركة MAURIMINE SA، إضافة إلى رخصتين أخريين في المنطقة ذاتها لصالح شركات مختلفة، وذلك بعد استيفاء الرسوم والحقوق المترتبة على منح هذه التراخيص.

وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة تدخل في إطار سياسة وطنية ترمي إلى تثمين الموارد المعدنية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الاستخراجي، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.