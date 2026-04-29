انعقدت في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، أعمال “قمة السلام النيجيرية”، التي ينظمها منتدى أبوظبي للسلم بشراكة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك في مقر مجلس اللوردات، بمشاركة شخصيات دينية وسياسية من نيجيريا وشركاء دوليين.

وتستمر القمة، التي انطلقت في 27 أبريل، على مدى ثلاثة أيام، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا، في ظل تحديات أمنية واجتماعية متشابكة تعرفها البلاد.

وترأس الجلسة الافتتاحية رئيس منتدى أبوظبي للسلم، العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه، بحضور مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، إلى جانب قيادات دينية إسلامية ومسيحية وشخصيات حكومية وأكاديمية.

نموذج جديد للسلام

وقال الشيخ عبد الله بن بيّه، في كلمته الافتتاحية، إن التحولات المتسارعة في النزاعات الدولية تفرض “الحاجة إلى نموذج متكامل يجمع بين الشرعية القيمية والفعالية السياسية”، بما يسمح بالانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مسارات مستدامة للاستقرار.

وأوضح أن المنتدى يعمل مع شركائه على إطلاق إطار ثلاثي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات، تحت عنوان “المبادرة الثلاثية للحوارات الوقائية من أجل سلام مستدام”، بهدف تطوير مقاربات عملية لتعزيز السلم، تقوم على الشراكة بدل الرعاية التقليدية.

وأضاف أن هذا التوجه يسعى إلى “هندسة السلام” عبر مبادرات قابلة للتطبيق، ترتكز على تكامل الأدوار بين الفاعلين الدوليين والمحليين، مع احترام سيادة الدول وربط الجهود الدبلوماسية بالمرجعيات القيمية.

أزمة متعددة الأبعاد

وقدّم بن بيّه قراءة للأوضاع في نيجيريا، مشيرًا إلى أن الأزمة تتداخل فيها عوامل عدة، من بينها “التنافس على الموارد، وتداعيات التغير المناخي، وانتشار الجريمة المنظمة والتطرف، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف الخدمات الأساسية”.

وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة “تعالج الأسباب الجذرية ولا تكتفي بالمظاهر”، داعيًا إلى تحييد “العامل الديني عن التوظيف الأيديولوجي، وتحويله إلى عنصر داعم للسلم بدل أن يكون جزءًا من النزاع”.

محاور السلم الخمس

وطرح رئيس منتدى أبوظبي للسلم خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في نيجيريا، تقوم على خمسة محاور رئيسية، تشمل ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة بين مكونات المجتمع، ودعم المبادرات المحلية، ومقاربة أمنية تقوم على التوازن بين الأمن والعدل، إضافة إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية.

وشدد على أن تحقيق السلم الأهلي يظل رهينًا بدور الدولة ومؤسساتها، باعتبارها الإطار الجامع للتعدد وضامن الاستقرار.

تأييد دولي للمبادرة

من جهته، أشاد مسؤول أمريكي بالدور الذي يلعبه منتدى أبوظبي للسلم في تعزيز الحوار بين المكونات الدينية في أفريقيا، معتبرًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا يجمع بين البعد الديني والعمل الدبلوماسي.

بدورها، أكدت مسؤولة بريطانية أن استقرار نيجيريا يشكل ركيزة أساسية لأمن غرب أفريقيا، مشيرة إلى أن المقاربة التي تجمع بين المرجعية الدينية والعمل الدولي “تسد فراغًا في جهود بناء السلام”.

وشهدت القمة مداخلات لعدد من القيادات الدينية، ركزت على أهمية العدالة الاجتماعية والحكامة الرشيدة في تحقيق السلام، وعلى دور الخطاب الديني في مواجهة التطرف وتعزيز التعايش.

وتأتي قمة لندن ضمن مسار دولي بدأ بلقاء في واشنطن خلال فبراير الماضي، ومن المرتقب أن يتواصل عبر محطات قادمة في أبوظبي والرباط وأبوجا، بهدف بلورة رؤية مشتركة لدعم السلام في نيجيريا.

ويراهن القائمون على هذه المبادرة على بناء شراكات تجمع الفاعلين الدوليين والمحليين، وتعزز دور القيادات الدينية والمجتمعية في معالجة النزاعات، ضمن مقاربة تسعى إلى تحقيق استقرار مستدام في القارة الأفريقية.