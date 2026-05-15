انطلقت بمدينة نواذيبو المرحلة الثانية من برنامج “المسرّع لدعم الاستثمار الزراعي المسؤول”، الهادف إلى مواكبة الشباب ورواد الأعمال الزراعيين في موريتانيا والسنغال، ضمن شراكة تجمع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والحكومة الألمانية.

واحتضن مركز التكوين والتأهيل في حرف الصيد التابع للأكاديمية البحرية فعاليات إطلاق البرنامج، الذي يستهدف دعم 20 شابا وشابة من أصحاب المشاريع الزراعية على مستوى ولاية داخلت نواذيبو، عبر التكوين والتأطير ومواكبة المشاريع الناشئة.

وقال مدير المركز، محمد ماء العينين ولد حيه، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون القائم بين الأكاديمية البحرية ومنظمة الأغذية والزراعة، بهدف تعزيز القدرات الفنية للشباب ومساعدتهم على تطوير مشاريع زراعية قابلة للاستمرار.

وأضاف أن البرنامج يوفر مسارا متكاملا يشمل التشخيص الفني للمشاريع، وإعداد خطط العمل، وتنظيم ورشات تكوينية متخصصة، فضلا عن ربط المستفيدين بالمؤسسات المالية والشركاء التنمويين، بما يعزز فرص نجاح مشاريعهم.

وأشار إلى أن المشروع يقوم على مقاربة “الاستثمار الزراعي المسؤول”، التي تراعي تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المجتمعات المحلية، بالتوازي مع حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.