قال رئيس مبادرة “معا للحد من حوادث السير” محمد الأمين الفاضل، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون من عائلة واحدة، صباح اليوم، إثر حادث سير وقع عند الكلم 60 على طريق الأمل، نتيجة انقلاب سيارة من نوع تويوتا هيليكس.

وأوضح ولد الفاضل، في إفادة استندت إلى صور من موقع الحادث وشهادات ميدانية، إن الحادث وقع على مقطع مستقيم من الطريق في وضعية وصفها بالمقبولة، دون وجود منعرجات أو مرتفعات أو حفر، مرجحا أن الطريق كان مستويا وفي حالة عادية.

ولفت رئيس المبادرة إلى أن السيارة لم تصطدم بأي مركبة أخرى، خلافا لما تم تداوله في بعض المنصات، كما لم تسجل أي مؤشرات على اصطدامها بحيوانات على الطريق، رغم أنها كانت تحمل عددا من رؤوس الأغنام وبقرة أو ناقة.

وأوضح أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث يدخل في نطاق الأخطاء البشرية، مرجحا فرضيتي الإفراط في السرعة أو النوم أثناء القيادة، أو كليهما، معتبرا أن فرضية النوم تبقى قائمة بالنظر إلى توقيت وقوع الحادث.