تواصل مالي وروسيا مباحثاتهما بشأن إنشاء “بيت الثقافة الروسي” في باماكو، في وقت تتوسع فيه علاقاتهما الثنائية إلى مجالات ثقافية وتعليمية بالتوازي مع التعاون الأمني بين البلدين.

واستقبل وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة المالية، الجنرال عيسى عثمان كوليبالي، الثلاثاء في باماكو، السفير الروسي لدى مالي إيغور غروميكو، بحسب ما أعلنته السلطات المالية.

وقالت الحكومة إن اللقاء تناول مشروع إنشاء “بيت الثقافة الروسي” والإجراءات التنظيمية اللازمة لإطلاقه، دون الكشف عن جدول زمني لتنفيذ المشروع أو آليات تمويله.

ويأتي الاجتماع بعد أسابيع من هجمات منسقة شهدتها مالي في 25 أبريل واستهدفت مواقع عسكرية عدة، أعقبها انسحاب شركاء روس من مدينة كيدال شمالي البلاد، ما أثار تساؤلات بشأن الوضع الأمني في المنطقة.

وكان الرئيس الانتقالي المالي آسيمي اغويتا قد استقبل السفير الروسي في باماكو عقب تلك الهجمات، في لقاء تناول التطورات الأمنية والتعاون بين البلدين.

ويهدف مشروع “بيت الثقافة الروسي” إلى إنشاء فضاء للأنشطة الثقافية والتعليمية واللغوية والتبادل الجامعي بين مالي وروسيا.