قال النائب في البرلمان الموريتاني يحي اللود إن الحشود المشاركة في مهرجان المعارضة المقام اليوم بساحة المعرض تعكس حجم %معاناة المواطنين وتراجع القوة الشرائية”.

وأضاف ولد اللود في تصريح لـ”صحراء 24” على هامش المهرجان، أن المعارضة بمختلف أطرافها موجودة في الميدان وتستمع لانشغالات المواطنين.

وأكد أن هذه الحشود تمثل رسالة سياسية للنظام، في ظل ما وصفه بحالة الاحتقان وارتفاع الشعارات المطالبة بالتغيير، مشيراً إلى أن الشعب يعاني من المظالم ومن انسداد الأفق السياسي.

كما انتقد ارتفاع أسعار المحروقات، معتبراً أن الحكومة فشلت في حماية المواطنين من تداعيات الأزمة المعيشية.

وأشار النائب إلى أن ما يجمع أطراف المعارضة أكثر مما يفرقها، مؤكداً وجود بدائل سياسية، وأن هذا المهرجان يمثل بداية لمسار سياسي جديد ستتواصل من خلاله الفعاليات الميدانية، “حتى يدرك المواطن حقيقة الأوضاع”، وفق تعبيره.