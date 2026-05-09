قالت مصادر محلية إن مسلحين من نصرة الإسلام والمسلمين أضرموا النار في عدة حافلات نقل على محور باماكو – بوغوني، قرب نقطة تفتيش خارج مدينة سيغو وسط مالي، بعد اشتباكات قصيرة مع الجيش المالي.

وأضافت المصادر أن تبادل إطلاق النار استمر لدقائق قبل أن تنسحب القوات المالية من الموقع، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتفرض جماعة نصرة الإسلام والمسلمين منذ 28 أبريل الماضي، حصارا على العاصمة المالية باماكو، حيث يقطع المسلحون المحاور ويمنعون القوافل من الوصل لها.

وكان فيلق أفريقيا الروسي والجيش المالي قد رافقوا القوافل وتأمينها للوصل إلى باماكو، وقال الفيلق في بيان أمس، إنهم تحركوا، يوم السابع من مايو، نحو محور يربط بين منطقتي سيبيكورو وكاتي، بعد تلقي معلومات عن وجود مسلحين في المنطقة وتجمع كبير لوسائل نقل مدنية.

وأشار الفليق إلى أن القوات “أمنت مرور المدنيين دون عوائق”، مرفقا بمقطع فيديو قال إنه يُظهر مدنيين وهم يحيون القوات الروسية.

في غضون ذلك، أعلنت نصرة الإسلام والمسلمين، الجمعة، أنها قد تخفف بعض إجراءات الحصار المفروض على العاصمة المالية باماكو للحالات الإنسانية العاجلة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الجماعة، أبو حذيفة البمباري المعروف باسم بينا ديارا، في خطاب مصور، إذ أوضح أن التخفيف المحتمل للإجراءات قد يشمل الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، بعد شكاوى من مواطنين عالقين داخل باماكو وخارجها.