قالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إنها قد تخفف بعض إجراءات الحصار المفروض على العاصمة المالية باماكو للحالات الإنسانية العاجلة، كما نفت وجود أي دعم أجنبي للهجمات المنسقة يوم 25 ابريل الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الجماعة، أبو حذيفة البمباري المعروف باسم بينا ديارا، في خطاب مصور، إذ أوضح أن التخفيف المحتمل للإجراءات قد يشمل الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، بعد شكاوى من مواطنين عالقين داخل باماكو وخارجها.

ونفى ما وصفه بـ”الادعاءات” بشأن وجود تدخل أو دعم أجنبي للهجمات التي وقعت يوم 25 أبريل وأدت إلى سقوط كيدال في يد الجماعات المسلحة ومقتل وزير الدفاع، مؤكدا أن “النصر لا يأتي إلا من عند الله”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث إن الاعتقالات التي نفذتها السلطات المالية مؤخرا داخل صفوف الجيش استهدفت ما وصفهم بـ”الخونة”، داعيا المجلس العسكري الحاكم إلى مواصلة ما اعتبرها “عمليات تطهير” تصب في مصلحة الجماعة.

كما أشار إلى مشاركة مدنيين في المواجهات التي استهدفت باماكو ومدينتي كاتي وسينو، مهددا بفرض “عقاب شديد” عبر حصار شامل للعاصمة يشمل المواد الغذائية والمحروقات.