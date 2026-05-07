غادر الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين، اليوم الخميس، مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” باتجاه المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج للعام 1447هـ/2026م.

وكان في وداع الفوج، الذي يضم 420 حاجا، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي.

وقال الوزير إن السلطات اتخذت الترتيبات اللازمة لتنظيم موسم الحج هذا العام، مضيفا أن الموسم شهد نقلة نوعية في مجال الرقمنة، مما ساهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحجاج.

وأشاد بمساهمة القطاعات الحكومية والشركاء في تنظيم الموسم، مثمنا تعاون السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة لتسهيل ترتيبات الحج.

وبحسب وزارة الشؤون الإسلامية، ستتوجه الأفواج الستة المتبقية تباعا إلى الديار المقدسة، بمعدل فوج واحد يوميا.