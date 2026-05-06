Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 6 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

مالي: تعيين رئيس جديد للأركان العامة للجيوش

أحمد بدي

أعلن مجلس الوزراء المالي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء ، عن سلسلة قرارات في قطاع الدفاع والمحاربين القدامى شملت ترقية وتعيين اللواء إليزيه جان داو رئيسًا للأركان العامة للجيوش.

وقال المجلس إن العميد في الحرس الوطني المالي إليزيه جان داو تمت ترقيته إلى رتبة لواء بصفة استثنائية، في خطوة اعتبرها تقديرًا لمساره المهني وخبرته داخل المؤسسة العسكرية.

وأضاف البيان أن اللواء داو تم تعيينه لاحقًا رئيسًا للأركان العامة للجيوش، وهو أعلى منصب في التسلسل القيادي للقوات المسلحة، يتولى بموجبه تنسيق العمليات العسكرية والإشراف على مختلف مكونات الجيش، إلى جانب مهام تتعلق بتعزيز الأمن الوطني ودعم جهود الاستقرار.

 

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة