أعلن مجلس الوزراء المالي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء ، عن سلسلة قرارات في قطاع الدفاع والمحاربين القدامى شملت ترقية وتعيين اللواء إليزيه جان داو رئيسًا للأركان العامة للجيوش.

وقال المجلس إن العميد في الحرس الوطني المالي إليزيه جان داو تمت ترقيته إلى رتبة لواء بصفة استثنائية، في خطوة اعتبرها تقديرًا لمساره المهني وخبرته داخل المؤسسة العسكرية.

وأضاف البيان أن اللواء داو تم تعيينه لاحقًا رئيسًا للأركان العامة للجيوش، وهو أعلى منصب في التسلسل القيادي للقوات المسلحة، يتولى بموجبه تنسيق العمليات العسكرية والإشراف على مختلف مكونات الجيش، إلى جانب مهام تتعلق بتعزيز الأمن الوطني ودعم جهود الاستقرار.