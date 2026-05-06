شارك وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حنن ولد سيدي، في فعاليات المعرض الدولي الخامس للدفاع “ساها إكسبو 2026”، المنظم في تركيا خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من نظيره التركي.

وقال الجيش الموريتاني، عبر صفحته على فيسبوك، إن ولد سيدي أجرى على هامش المعرض لقاءات مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير التنسيق الأمني وتوطيد الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أن اللقاءات حضرها السفير الموريتاني لدى تركيا، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الدفاع والملحقية العسكرية الموريتانية في أنقرة.