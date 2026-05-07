ناقشت لجنة المصادر البشرية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، الأربعاء، مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتين موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل في نواكشوط.

وقالت الجمعية الوطنية، في إيجاز، إن الاجتماع ترأسه نائب رئيس اللجنة الحسين ولد ببوط، فيما استعرض وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، وزير الاقتصاد والتنمية وكالة، مضامين مشروعي القانونين، وأهميتهما في تعزيز البنية التحتية الصحية، خاصة في مجال رعاية الأمومة والطفولة.