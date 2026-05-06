قالت الشرطة الموريتانية إن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر مشاهد تعذيب واعتداءات في نواكشوط، لا تعكس وضعًا أمنيًا راهنًا، مؤكدة أنها تعود إلى مارس 2025 وقد جرى التعامل مع الوقائع المرتبطة بها في حينها.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان صدر الأربعاء، أن المصالح الأمنية باشرت فور وقوع الحوادث تحقيقًا أفضى إلى إعداد محضر رسمي بتاريخ 25 مارس 2025 من طرف المفوضية المركزية في تيارت.

وأضافت أن التحريات أظهرت أن الوقائع تتعلق بتصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، مشيرة إلى أن الإجراءات أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين وإحالة الملف إلى القضاء، الذي أمر بإيداع جميع المشمولين في القضية السجن، مع إصدار مذكرات قبض بحق فارّين جرى توقيف أغلبهم لاحقًا.

وأكدت الشرطة أن الوضع الأمني في العاصمة مستقر وتحت السيطرة، محذّرة من أن إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها يمكن أن يضلل الرأي العام ويثير القلق دون مبرر.