كرمت التلفزة الموريتانية (رسمية) ليل الثلاثاء/الأربعاء، عددا من عمالها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار: “الكلمة أمانة والصحافة مسؤولية”.

ويأتي هذا التكريم – حسب التلفزة – تقديرا لما قدمه المكرَّمون من جهود مهنية متميزة، وعطاء متواصل في سبيل الارتقاء بالأداء الإعلامي وخدمة المشاهد.

التكريم الذي أشرف عليه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، حضره عدد من المسؤولين في القطاع الإعلامي، من بينهم المدير العام لقناة الموريتانية (التلفزة الموريتانية) سيدي عبد الله محمد الأمين السالك.

وقال مدير التلفزة الموريتانية إن هذه المبادرة تعكس حرص المؤسسة على تثمين كفاءاتها الوطنية وتشجيع روح الإبداع والتميز داخل مختلف مصالحها، مشدداً على التزام التلفزة بمواصلة أداء رسالتها الإعلامية بمهنية وموضوعية.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة قناة “الموريتانية” ومراحل تطورها، إلى جانب توزيع شهادات تقديرية على المكرّمين.