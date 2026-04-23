انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط، فعاليات النسخة الثالثة من معرض القطاع الخاص “أكسبو موريتانيا 2026”، بمشاركة 212 جناحا، و24 مصنعا جديدا.

وبحسب القائمين على هذا المعرض، فإنه يهدف إلى “إبراز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فضاء للتبادل وبناء الشراكات بين مختلف الفاعلين”.

كما يسعى إلى تسليط الضوء على مساهمة القطاع الخاص في خلق القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار المنتج، والاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، وذلك دعما لمسار التنمية المستدامة في موريتانيا.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في مؤتمر صحفي، إن النسخة الأولى ضمت 74 جناحا فقط، لترتفع في النسخة الثانية إلى 174 جناحا، وصولا إلى الرقم الحالي الذي يعكس نجاحا فاق التوقعات، متجاوزا كافة الإكراهات التي واجهت قرار المكتب التنفيذي للاتحاد قبل ثلاث سنوات بتنظيم معرض يهدف إلى ترقية وتطوير الصناعة المحلية.

وأشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على افتتاح النسخة الثالثة من الملعب الأولومبي في العاصمة نواكشوط.