قال مصدر مطلع لصحراء ميديا إن محمد سالم ولد إبراهيم فال، الملقب بـ”المرخي”، وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، سيُطلق سراحهما مع انقضاء محكوميتهما، وسيدفعان مبالغ مالية.

ويقضي المرخي وولد امصبوع محكوميتهما بالسجن سنتين نافذتين، بعد أن أُدينا في قضايا فساد، من بينها استغلال النفوذ وإخفاء عائدات إجرامية.

وكانت المحكمة العليا قد أكدت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.

كما أكدت المحكمة العقوبات الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف.