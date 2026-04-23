Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 23 أبريل
24/24 :
النسخة الفرنسية
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
مصدر: “المرخي” وولد امصبوع سيُطلق سراحهما بعد انتهاء العقوبة وسيدفعان مبالغ مالية

أحمد بدي
بوابة قصر العدل بنواكشوط (صحراء ميديا)

قال مصدر مطلع لصحراء ميديا إن محمد سالم ولد إبراهيم فال، الملقب بـ”المرخي”، وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، سيُطلق سراحهما مع انقضاء محكوميتهما، وسيدفعان مبالغ مالية.

ويقضي المرخي وولد امصبوع محكوميتهما بالسجن سنتين نافذتين، بعد أن أُدينا في قضايا فساد، من بينها استغلال النفوذ وإخفاء عائدات إجرامية.

وبحسب المصدر، فإن المدانين سيدفعان مبالغ مالية بعد انتهاء مدة محكوميتهما.

وكانت المحكمة العليا قد أكدت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتعلقة باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.

كما أكدت المحكمة العقوبات الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، المشمولين في الملف.

شاركها.

