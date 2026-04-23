قال الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، محمد المختار ولد باب ولد المصطفى، إن الحكومة تعكف على إعداد خطة عمل وطنية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تستند إلى مخرجات المنتديات العامة للضمان الاجتماعي، وتحدد الأولويات والآجال ومؤشرات التقييم.

وأضاف، خلال إشرافه الخميس في نواكشوط على اختتام أعمال المنتديات، أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعلي للتوصيات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين والفنيين.

وشهدت المنتديات، التي استمرت ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين في القطاع، وناقشت عدة محاور، من بينها الإطاران القانوني والمؤسسي، وآليات التمويل، وجودة الخدمات، وتوسيع التغطية، وتعزيز الحوكمة.

وخلصت المداولات إلى تشخيص أبرز التحديات التي تواجه المنظومة، وفي مقدمتها محدودية التغطية الاجتماعية، خاصة في صفوف العاملين في القطاع غير النظامي، وتفاوت فرص الولوج إلى الخدمات، إضافة إلى إشكالات تتعلق باستدامة التمويل.

وأوصى المشاركون بجملة من الإجراءات، من بينها توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة، وتبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات، وتعزيز الرقمنة لتحسين الأداء وترسيخ الشفافية، إلى جانب إصلاح آليات التمويل بما يضمن استدامة النظام على المديين المتوسط والبعيد.

كما شددت التوصيات على أهمية تطوير الإطار القانوني وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وترسيخ مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والمساءلة.

وأكد ولد باب ولد المصطفى التزام القطاع بمواكبة هذا المسار الإصلاحي ضمن رؤية شمولية تضع المواطن في صميم الاهتمام، وتضمن له الولوج إلى خدمات اجتماعية لائقة.

من جهته، قال مدير المكتب الدولي للعمل المكلف بدول المغرب العربي، حليم حمزاوي، إن المنتديات شكلت فضاء للحوار وتبادل الخبرات، مشيدا بما وصفه بعمق النقاشات وروح المسؤولية التي طبعت مداخلات المشاركين.