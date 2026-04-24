قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا تعمل على إدخال قدرات كهربائية جديدة للخدمة مطلع العام المقبل، في مسعى لمعالجة نقص الطاقة الذي يعيق نمو القطاع الصناعي.

وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض “أكسبو موريتانيا 2026”، أن العمل جارٍ على استكمال محطتين بقدرة 72 ميغاوات و225 إلى 230 ميغاوات، إلى جانب محطة ثالثة تعمل بالغاز ستبدأ أشغالها قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح ولد الشيخ الغزواني أن هذه المشاريع ستساعد في تأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لدعم النشاط الصناعي، مشيراً إلى أن نقص الطاقة كان من أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار الرئيس إلى أن محطة 72 ميغاوات، التي بلغت كلفتها نحو 30 مليار أوقية قديمة، تمثل أول مشروع من نوعه يُمول بالكامل من ميزانية الدولة، لافتاً أيضاً إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية أخرى من بينها مشروع للصرف الصحي تتجاوز كلفته 70 مليار أوقية.

ونبه على أن مشروع نقل الكهرباء بين نواكشوط والنعمة بتمويل يزيد على 800 مليون دولار، سيعزز شبكة التوزيع على المستوى الوطني.

وفي سياق متصل، قال الرئيس إن المعروضات في نسخة هذا العام من “أكسبو موريتانيا” تعكس تحسناً مقارنة بالدورات السابقة، وهو ما يعزوه إلى تزايد تفاعل القطاع الخاص مع الإصلاحات الحكومية.

وأكد التزام الدولة بدعم المستثمرين، داعياً إلى تحسين جودة الإنتاج وزيادة تشغيل اليد العاملة الوطنية.